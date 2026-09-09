«Було дуже сильне хвилювання, так. Було важко зібратися морально. Фізично все було нормально, я була готова, але, може, щось не доробила в залі, тому так і вийшло.

Взагалі була віра, що можу стати першою [у вправах з обручем]. Іноді, коли закінчую свою вправу, я відчуваю всередині, що буде далі.

Я очікувала на перше місце, але це був одночасно й шок, тому що багато працювала перед виходом, хоча наприкінці й була помарка. Усе одно вірила, що буду першою».