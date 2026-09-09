Онофрійчук – про виступ на ЧС: «Усе одно вірила, що буду першою»
Титулована гімнастка здобула дві медалі на турнірі у Франкфурті
Титулована українка Таїсія Онофрійчук для Суспільне Спорт поділилася враженням від виступу на чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики, який пройшов у Франкфурті (Німеччина).
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«Було дуже сильне хвилювання, так. Було важко зібратися морально. Фізично все було нормально, я була готова, але, може, щось не доробила в залі, тому так і вийшло.
Взагалі була віра, що можу стати першою [у вправах з обручем]. Іноді, коли закінчую свою вправу, я відчуваю всередині, що буде далі.
Я очікувала на перше місце, але це був одночасно й шок, тому що багато працювала перед виходом, хоча наприкінці й була помарка. Усе одно вірила, що буду першою».
На ЧС українка здобула золото у вправах з обручем та срібло у вправах з булавами. Також вона вдруге поспіль стала четвертою в багатоборстві.
Збірна України – в топ-5 медального заліку ЧС-2026 з художньої гімнастики