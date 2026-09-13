На кону мегафайта Ф'юрі – Джошуа стоятимуть 200 млн фунтів, бій відбудеться не в США
Британське дербі отримало нові строки проведення
Стали відомі деталі організації поєдинку між колишніми чемпіонами світу у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO). Про це повідомляє The Telegraph.
Поєдинок пройде на стадіоні «Міленіум» в Кардіффі, а на його кону стоятиме 200 мільйонів фунтів. Останніми місяцями перемовини призупинялись через розбіжності щодо місця його проведення: Велика Британія чи США.
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Джошуа та Едді Хірн прагнули, щоб поєдинок пройшов у Великій Британії, а Туркі Аль аш-Шейх і Netflix віддавали перевагу нью-йоркському «Медісон Сквер Гарден».
Очікується, що бій пройде 4 або 11 грудня у підв’язці з американським часом, якщо уряд Вельсу схвалить продовження звичайної комендантської години на стадіоні до 22:30. Наразі планують почати поєдинок вранці.
Нагадаємо, у Великій Британії вимагали проведення бою Джошуа – Ф'юрі на Вемблі.