Денис Сєдашов

Журнал Forbes Ukraine опублікував щорічний список «30 до 30», у якому відзначають українців віком до 30 років, що досягли видатних успіхів у різних сферах — культури, спорту, політики та суспільної діяльності.

Цьогоріч до списку потрапили двоє українських спортсменів: 23-річний футболіст збірної України Ілля Забарний та 17-річна лідерка національної команди з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук.