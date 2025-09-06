Онофрійчук, Каріка та Ікан – учасниці фіналу Гран-прі у Брно
Турнір стартує 12 вересня
близько 2 годин тому
Таїсія Онофрійчук / Фото - Супільне
Українки Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан візьмуть участь у фіналі Гран-прі з художньої гімнастики, який пройде з 12 по 14 вересня в Брно (Чехія).
Зазначимо, Ікан на початку сезону виступала в особистій програмі, потім встала у команду в групових вправах, де виграла срібну медаль на Європейському Кубку в Баку.
Перед стартом чемпіонатом світу в Бразилії Анастасію вивели зі складу і вона знову повернулася до особистої програми.
Нагадаємо, Україна погрожує бойкотом міжнародних турнірів з художньої гімнастики через допуск росіянок.
У серпні Онофрійчук завоювала першу у кар’єрі особисту медаль чемпіонату світу-2025.
