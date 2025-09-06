Володимир Кириченко

Українки Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан візьмуть участь у фіналі Гран-прі з художньої гімнастики, який пройде з 12 по 14 вересня в Брно (Чехія).

Зазначимо, Ікан на початку сезону виступала в особистій програмі, потім встала у команду в групових вправах, де виграла срібну медаль на Європейському Кубку в Баку.

Перед стартом чемпіонатом світу в Бразилії Анастасію вивели зі складу і вона знову повернулася до особистої програми.

Нагадаємо, Україна погрожує бойкотом міжнародних турнірів з художньої гімнастики через допуск росіянок.

У серпні Онофрійчук завоювала першу у кар’єрі особисту медаль чемпіонату світу-2025.