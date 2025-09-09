Павло Василенко

У Парижі розгорівся гучний скандал між керівництвом Парі Сен-Жермен та туринським Ювентусом. Причиною стали невдалі переговори щодо майбутнього нападника Рандаля Коло Муані, який у підсумку опинився в Англії, хоча ще нещодавно був на крок від переходу до Серії А.

Ювентус мав намір орендувати француза з опцією викупу за 60 мільйонів євро. Однак у вирішальний момент генеральний директор італійців Дам’єн Комоллі несподівано намагався змінити умови, знизивши суму до 40 мільйонів. Така позиція розлютила керівництво ПСЖ, яке відчуло себе ошуканим.

За даними порталу Sports Zone, президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі під час телефонної розмови з представником Ювентуса не стримав емоцій:

«Ви вже кілька тижнів знущаєтеся з нас! Все скінчено, ви не виграєте цю битву проти мене. Повірте, я пам’ятатиму методи, які ви використовували».

Після цього переговори було остаточно згорнуто, а агенту футболіста наказали терміново шукати інші варіанти.

У результаті Коло Муані вирушив до Лондона, де приєднався до Тоттенгема.

Французький форвард розпочинає новий етап у кар’єрі, тоді як відносини між ПСЖ та Ювентусом після цього скандалу, схоже, охолонуть надовго.