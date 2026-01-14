Онофрійчук: «Моя головна задача — завоювати олімпійську ліцензію»
Серед ключових цілей спортсменка виділила успішний виступ на чемпіонаті світу та здобуття перепустки на ОІ
близько 1 години тому
Фото: Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук поділилася своїми головними цілями на поточний сезон і розповіла про найближчі плани підготовки. Слова наводить Чемпіон Радіо.
У дитинстві я навіть не уявляла, що все може зайти так далеко — дуже хотілося просто потрапити до національної збірної. Зараз у мене ще багато цілей, я не вважаю це піком кар’єри: потрібно ставити мету й досягати її. Моя головна задача — успішно виступити на чемпіонаті світу та завоювати олімпійську ліцензію.
