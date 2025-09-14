Онофрійчук і Каріка завоювали п’ять медалей на Гран-прі в Брно
У скарбнички синьо-жовтих три золота, срібло та бронза
близько 2 годин тому
Фото: Марія Музиченко
Українські гімнастки Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка здобули п’ять медалей у фіналах окремих видів на етапі Гран-прі з художньої гімнастики в Брно (Чехія).
Таїсія Онофрійчук виграла два фінали, ставши чемпіонкою у вправах з м’ячем та обручем.
Поліна Каріка здобула золоту медаль у вправах з булавами, срібло у фіналі з м’ячем та бронзу у вправах з обручем.
Онофрійчук, Каріка та Ікан – учасниці фіналу Гран-прі у Брно.