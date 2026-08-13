Володимир Кириченко

На чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики відбувся перший день кваліфікації.

Після двох вправ Таїсія Онофрійчук займає проміжне 11-те місце у багатоборстві, а Поліна Каріка – 13-те.

Таїсія сумарно за свій виступ набрала 54,450 бала (28,650 з обручем і 25,800 з м’ячем), а Поліна – 54,250 (27,550 з обручем і 26,700 з м’ячем).

У вправах з обручем Онофрійчук наразі на проміжному 6-му місці, а Каріка – 8-ма. З м'ячем Поліна – 9-та, а Таїсія – 14-та

13 серпня українки виступить у кваліфікації вправ з булавами і стрічкою.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Багатоборство. Кваліфікація (дві вправи)

1. Дарʼя Варфоломєєв (Німеччина) – 58,950

2. Софія Раффаелі (Італія) – 58,550

3. Марія Борисова (Росія) – 58,050

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11. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 54,450

13. Поліна Каріка (Україна) – 54,250

Розклад чемпіонату світу-2026 з художньої гімнастики.