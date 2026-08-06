Денис Сєдашов

Російські та білоруські художні гімнастки змагатимуться на чемпіонаті світу-2026 у нейтральному статусі — без прапорів та гімнів. Про це повідомив прессекретар Німецької гімнастичної федерації Торстен Хартман.

У травні міжнародна федерація World Gymnastics зняла обмеження для спортсменів із рф та рб. Водночас німецька сторона як господар турніру узгодила їхній нейтральний статус на рівні національної федерації та уряду країни.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики проходитиме у Франкфурті з 12 по 16 серпня.

European Gymnastics розвела чоловічі збірні України та Білорусі по різних снарядах на ЧЄ-2026.