Розклад чемпіонату світу-2026 з художньої гімнастики. Турнір стартує 12 серпня
Планетарний форум пройду у німецькому Франкфурті-на-Майні
Представляємо вашій увазі розклад чемпіонату світу-2026 з художньої гімнастики.
Планетарна першість пройде з 12 по 16 серпня у німецькому Франкфурті-на-Майні.
Розклад чемпіонату світу:
12 серпня
10.00. Особиста кваліфікація – обруч і м’яч (групи A-D)
17.15. Особиста кваліфікація – булави та стрічка (групи E-H)
13 серпня
10.00. Особиста кваліфікація – булави та стрічка (групи A-D)
17.15. Особиста кваліфікація – обруч і м’яч (групи E-H)
14 серпня
17.00. Особистий фінал у багатоборстві
15 серпня
12.00. Групове багатоборство — 5 м’ячів та 3 обручі/2 пари булав
18.40. Церемонія нагородження командного заліку
16 серпня
12.00. Фінал у вправі з 5 м’ячами
13.10. Особистий фінал у вправі з обручем
13.50. Особистий фінал у вправі з м’ячем
15.00. Груповий фінал у вправі з 3 обручами/2 парами булав
16.10. Особистий фінал у вправі з булавами
16.50. Особистий фінал у вправі зі стрічкою
Нагадаємо, росіянок та білорусок допустили до ЧС-2026 з художньої гімнастики в нейтральному статусі.