Онофрійчук завоювала срібло на етапі Кубку світу з художньої гімнастики в Мілані
Переможницею стала італійка Софія Раффаелі
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль у вправах із обручем на етапі Кубка світу-2026, що проходить в італійському Мілані.
За свій виступ українка отримала 29,550 бала. Переможницею у цьому виді програми стала італійка Софія Раффаелі (29,650), а трійку призерок замкнула Тахміна Ікромова з Узбекистану (29,150).
Також Онофрійчук виступила у фіналі вправ із м’ячем, де з результатом 27,800 бала посіла шосте місце.
Онофрійчук завоювала чотири медалі на турнірі в Румунії.