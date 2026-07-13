Онофрійчук стала переможницею загального заліку Кубка світу
На етапі в Мілані Таїсія знову підтвердила свій рівень
близько 3 годин томуПідписатися в
Таїсія Онофрійчук / Фото - Супільне
Українка Таїсія Онофрійчук виграла загальний залік Кубка світу з художньої гімнастики у вправах з обручем.
На етапі в Мілані Онофрійчук стала срібною призеркою у вправах з обручем.
У вправах з мʼячем українка показала 6-й результат.
Першою в багатоборстві, у вправах з мʼячем, булавами та стрічкою стала представниця Німеччини Дар’я Варфоломєєв.
Нагадаємо, на етапі в Мілані збірна команда України в групових вправах здобула бронзу.
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