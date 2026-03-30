Денис Сєдашов

Українка Таїсія Онофрійчук тріумфувала на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Болгарії. До перемоги в особистому багатоборстві спортсменка додала три золоті нагороди у фіналах в окремих видах.

Онофрійчук посіла перші місця у вправах з обручем (30.400 бала), м’ячем (29.000) та стрічкою (29.200). Також Таїсія фінішувала п’ятою у вправах із булавами (28.700).

Інша представниця України Поліна Каріка завершила змагання на 15-му місці у загальному рейтингу.

