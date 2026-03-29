Денис Сєдашов

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею першого етапу Кубка світу у болгарській Софії. Українка посіла перше місце у багатоборстві.

У напруженій боротьбі Онофрійчук набрала сумарно 116.600 бала. Цього результату вистачило, щоб залишити позаду представницю Болгарії Стіляну Ніколову (116.200) та італійку Софію Раффаелі (115.700).

Окрім перемоги у багатоборстві, Таїсія кваліфікувалася до всіх чотирьох фіналів в окремих видах, які відбудуться у понеділок 30 березня.

Інша представниця України Поліна Каріка завершила багатоборство на 15-й позиції з результатом 106.950 бала.

