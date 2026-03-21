Онофрійчук виграла золото в багатоборстві на Гран-прі в Марбельї
Ще одна представниця України Поліна Каріка посіла сьоме місце
близько 2 годин тому
Фото: Марія Музиченко
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула перемогу в багатоборстві на другому етапі Гран-прі в іспанській Марбельї.
Українська спортсменка стала найкращою, набравши за підсумками виступів 115,500 бала.
Срібну нагороду виборола Тахміна Ікромова з Узбекистану, а бронзу — Ліліана Левінська з Польщі. Інша представниця України Поліна Каріка посіла сьоме місце.
Онофрійчук виграла дві золоті нагороди на Гран-прі в Естонії.
