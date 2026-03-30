Володимир Кириченко

Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) заявив, що хотів би провести поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 KO) після перемоги над американцем Джермейном Франкліном (24-3, 15 КО).

Мозесе, цей бій був довший, ніж твої три попередні разом. Однак твій суперник досі не зміг протриматися шість раундів. Які у тебе відчуття?

«Не знаю, що сказати. Слухайте, коли ти тренуєшся, як я, дуже важко, аби усе йшло не так, як хочеш».

Натовп хоче Усика [на наступний бій проти Ітауми], однак кого хочеш саме ти?

«Я б хотів бій проти Хрговича, але, очевидно, він робить свою справу. Я теж хотів би Усика. Я б не відмовився від цього бою».

Я не суперзірка, а просто дитина, яка намагається втілити свої мрії».

Moses Itauma talks KO and future plans...#ItaumaFranklin 🤳 pic.twitter.com/8X4teGKz2S — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 28, 2026

Нагадаємо, в ніч на 28 березня Ітаума переміг Франкліна нокаутом у 5-му раунді.

Усик проведе наступний бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.