Британський нокаутер заявив о готовності побитися з Усиком
Він це дав зрозуміти після своєї чергової дострокової перемоги
13 хвилин тому
Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) заявив, що хотів би провести поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 KO) після перемоги над американцем Джермейном Франкліном (24-3, 15 КО).
Мозесе, цей бій був довший, ніж твої три попередні разом. Однак твій суперник досі не зміг протриматися шість раундів. Які у тебе відчуття?
«Не знаю, що сказати. Слухайте, коли ти тренуєшся, як я, дуже важко, аби усе йшло не так, як хочеш».
Натовп хоче Усика [на наступний бій проти Ітауми], однак кого хочеш саме ти?
«Я б хотів бій проти Хрговича, але, очевидно, він робить свою справу. Я теж хотів би Усика. Я б не відмовився від цього бою».
Я не суперзірка, а просто дитина, яка намагається втілити свої мрії».
Нагадаємо, в ніч на 28 березня Ітаума переміг Франкліна нокаутом у 5-му раунді.
Усик проведе наступний бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04