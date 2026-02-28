Українка Онофрійчук виграла золото Гран-прі в Таллінні
Ще одна українка Каріка посіла 10 місце
близько 4 годин тому
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею в індивідуальному багатоборстві на стартовому етапі Гран-прі, що проходить у столиці Естонії.
За підсумками своїх виступів українка набрала сумарні 114,850 бала. Цей результат дозволив Онофрійчук очолити п'єдестал пошани.
Також у багатоборстві виступила ще одна представниця України — Поліна Каріка. Вона завершила турнір у першій десятці, посівши підсумкове 10-те місце.
Гран-прі з художньої гімнастики. Таллін (Естонія) Багатоборство. Фінал
1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 114,850
2. Ліліана Левінська (Польща) – 111,000
3. Софія Раффаелі (Італія) – 110,150
...
10. Поліна Каріка (Україна) – 102,400
