Юніорська збірна України з художньої гімнастики здобула три медалі на чемпіонаті Європи-2026, що проходив у Болгарії.

Україну на турнірі представляли 12 художніх гімнасток, зокрема три спортсменки змагалися серед юніорок — Софія Країнська, Софія Кулікова та Варвара Чубарова.

У командній першості юніорська збірна України виборола срібну медаль. Кулікова виступала з обручем, Чубарова — з м’ячем, а Країнська змагалася у двох дисциплінах. Українки набрали 100.550 бала й поступилися лише господаркам турніру — збірній Болгарії. Відставання від переможниць склало 1.7 бала.

Також українські юніорки пройшли до всіх чотирьох фіналів у вправах із предметами, в яких брали участь. За підсумками фіналів вони здобули ще дві особисті нагороди. Софія Країнська стала срібною призеркою у вправі зі стрічкою, отримавши 25.750 бала. Варвара Чубарова виборола бронзу у вправі з м’ячем із результатом 25.700 бала.

Загалом юніорська збірна України завершила Євро-2026 з трьома медалями: одним командним «сріблом», особистим «сріблом» Країнської та особистою «бронзою» Чубарової.

Окремо зазначимо, що українки здійснили мовчазний протест гімну росії. УФГ закликала інші федерації приєднуватися до флешмобу.