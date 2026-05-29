Українська федерація гімнастики оголосила про запуск глобальної цифрової кампанії #CloseYourEyesAndEars, присвяченої пам’яті жертв війни. Як зазначили у пресслужбі УФГ, ініціатива стала реакцією на символічний жест українських гімнасток під час чемпіонату Європи з художньої гімнастики у Варні.

Під час демонстрації символіки та виконання гімнів держави-агресора і її сателіта українські спортсменки заплющили очі та закрили вуха. У федерації підкреслили, що цей вчинок був не лише емоційною відповіддю, а й потужним універсальним посланням до міжнародної спільноти.

Як наголосили в УФГ, кампанія має нагадати світові про реальну ціну неспровокованої війни, яка нерідко губиться за формальними протоколами, адміністративними рішеннями та бюрократичними процедурами. У федерації нагадали, що сотні українських спортсменів і тренерів загинули, тисячі спортивних шкіл були зруйновані, а мільйони дітей втратили свої мрії.

Підкреслили у федерації й те, що людське життя та етичні принципи мають бути важливішими за будь-які регламенти чи компроміси. УФГ закликала національні та міжнародні спортивні федерації, атлетів, тренерів і вболівальників з усього світу долучитися до руху солідарності.