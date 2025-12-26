Пішла з життя чемпіонка Бразилії з художньої гімнастики
У 2023 році вона призупинила професійну карʼєру
23 хвилини тому
Ізабелле Марсиньяк / Фото - Yahoo
Чемпіонка Бразилії з художньої гімнастики Ізабелле Марсиньяк померла у 18-річному віці від онкології.
Спортсменки не стало в середу, 24 грудня, в агломерації міста Курітіба.
У 2023 році Ізабелле призупинила карʼєру через онкологічне захворювання – лімфому Ходжкіна.
Марсиньяк вигравала чемпіонат Бразилії в багатоборстві у 2021 році.
Серед її останніх досягнень – титул чемпіонки клубу Agir у 2023 році.
