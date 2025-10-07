Пішла із життя 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна, про це повідомила прес-служба Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Причини смерті не повідомляють.

«З глибоким сумом повідомляємо про передчасну втрату – пішла з життя Ліза Хоровінкіна, студентка кафедри спортивних видів гімнастики.

Ми пам’ятаємо Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло та натхнення. Вона була не лише відмінницею та старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи – гімнастики. Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися у кожному русі, кожному слові, кожній посмішці.

Лізонько, ти назавжди залишишся у наших серцях – приклад розуму, краси, працьовитості та щирої любові до життя».