17 хвилин тому
Пішла із життя 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна, про це повідомила прес-служба Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Причини смерті не повідомляють.
«З глибоким сумом повідомляємо про передчасну втрату – пішла з життя Ліза Хоровінкіна, студентка кафедри спортивних видів гімнастики.
Ми пам’ятаємо Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло та натхнення. Вона була не лише відмінницею та старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи – гімнастики. Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися у кожному русі, кожному слові, кожній посмішці.
Лізонько, ти назавжди залишишся у наших серцях – приклад розуму, краси, працьовитості та щирої любові до життя».
Хоровінкіна вигравала медалі на українських та міжнародних турнірах. У 2021 році Єлизавета отримала звання майстра спорту.
Нагадаємо, Україна погрожує бойкотом змагань з гімнастики через допуск росіянок.
