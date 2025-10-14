Українки не потисли руки команді із росії на клубному чемпіонаті світу
У нейтральному статусі виступали спортсменки Кабаєвої
близько 2 годин тому
Українські гімнастки зі «Школи Дерюгіних» не потисли руки команді нейтральних гімнасток з російськими паспортами на клубному чемпіонаті світу Aeon Cup у Японії.
Як стало відомо Tribuna.com, представниці України відмовилися тиснути руки нейтральним спортсменкам під час церемонії нагородження призерів змагань.
У складі української команди виступили Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та юніорка Любов Горащенко.
У нейтральному статусі виступали спортсменки Міжнародної Асоціації «Небесна грація» Аліни Кабаєвої – юніорка Ксенія Савінова та сеніорки Марія Борисова та Уляна Янус.
Нагадаємо, українські гімнастки завоювали золото турніру, випередивши команду нейтральних гімнасток з російськими паспортами, яка стала другою.
