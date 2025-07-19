Таїсія Онофрійчук – знову з медаллю: українка здобула бронзу на Кубку світу в Мілані
близько 12 годин тому
Таїсія Онофрійчук
17-річна українська грація Таїсія Онофрійчук виборола бронзову медаль в особистому багатоборстві на етапі Кубка світу з художньої гімнастики, що проходить в італійському Мілані.
За сумою виступів Таїсія набрала 114.150 бала. Попереду лише господарка змагань Софія Раффаелі (118.250) та представниця Німеччини Дар’я Варфоломєєв (117.450).
Окрім нагороди, українка вийшла до всіх чотирьох фіналів, які відбудуться в неділю 20 липня.
Ще одна представниця України – Поліна Каріка – завершила багатоборство на 13-му місці, однак також побореться за медаль у фіналі з обручем.