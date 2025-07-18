Українські гімнастки – срібні призерки Універсіади-2025
Для синьо-жовтих це вже третя медаль на змаганнях
близько 16 годин тому
Студентська збірна України з художньої гімнастики у групових вправах виборола срібні медалі у багатоборстві на Всесвітній літній Універсіаді-2025.
Нашу команду представляли: Валерія Панченко, Катерина Грачова, Емілія Лавринець, Марта Борис, Богдана Мельник та Даніела Чеботарьова.
Українки посіли друге місце за підсумками двох днів змагань:
у вправі з 5 стрічками вони набрали 20.050 бала,
у виступі з 3 м’ячами та 2 обручами — 24.400 бала,
у сумі — 44.450 бала.
Перемогу здобула команда Азербайджану (50.500 бала), третє місце — у Японії (41.550 бала).
У збірної України вже три медалі (2 срібла і 1 бронза).
Україна відкрила медальний залік на Універсіаді-2025.