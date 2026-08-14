Сергій Разумовський

Таїсія Онофрійчук посіла четверте місце у фіналі індивідуального багатоборства на чемпіонаті світу 2026 року з художньої гімнастики. Українська спортсменка за підсумками виконання чотирьох вправ набрала 116,060 бала та зупинилася за крок від п’єдесталу пошани.

Переможницею світової першості стала представниця Німеччини Дар’я Варфоломєєв. Її підсумковий результат становив 119,500 бала. Таким чином, Онофрійчук поступилася чемпіонці світу 3,440 бала.

Срібну нагороду виборола болгарка Стіліяна Ніколова, яка набрала 117,600 бала. Третє місце посіла італійка Софія Раффаелі з результатом 117,550 бала. Від бронзової призерки українську гімнастку відділило 1,490 бала.

Попри підсумкове четверте місце, Онофрійчук тривалий час залишалася серед головних претенденток на медаль. Після завершення першої ротації, під час якої спортсменки виконували вправи з обручем, українка очолила проміжний протокол.

За свій виступ з обручем Таїсія отримала 29,100 бала. Під час виконання вправи вона допустила одну втрату предмета, однак загальна складність і якість програми дозволили їй отримати найвищу оцінку серед гімнасток її підгрупи. Завдяки цьому українка завершила першу ротацію на першому місці.

Після виступів половини учасниць Онофрійчук також залишалася лідеркою фіналу. На той момент її результат становив 116,060 бала за чотири вправи, а перевага над найближчою переслідувачкою, представницею Ізраїлю Даніелою Мунітц, дорівнювала 0,400 бала.

Однак після цього на килим вийшли ще дев’ять гімнасток, які за підсумками кваліфікації посідали місця від першого до дев’ятого. Саме їхні виступи остаточно змінили розташування учасниць у турнірній таблиці. У підсумку українка опустилася на четверту позицію, тоді як Варфоломєєв, Ніколова та Раффаелі змогли випередити її за сумою оцінок.

Онофрійчук також не здобула олімпійську ліцензію на Ігри 2028 року через цю світову першість. Путівки отримали лише спортсменки, які завершили фінал індивідуального багатоборства на медальних позиціях.

Нагадаємо, у кваліфікації ще одна представниця України Поліна Каріка завершила відбір на 23-й позиції (80,850) і не пройшла далі.