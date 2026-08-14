Онофрійчук вийшла у фінал багатоборства на ЧС-2026, Каріка не пройшла кваліфікацію
За медалі будуть змагатись 18 найкращих гімнасток
На чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики визначились усі учасниці фіналу особистого багатоборства.
18-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук кваліфікувалась до фіналу з 12-м результатом, отримавши сумарно 83,150 бала.
Ще одна представниця України Поліна Каріка завершила відбір на 23-й позиції (80,850) і не пройшла далі.
За медалі будуть змагатись 18 найкращих гімнасток.
Фінал в особистому багатоборстві пройде у пʼятницю, 14 серпня. Турнір проходить в німецькому Франкфурті-на-Майні.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Франкфурт-на-Майні. Багатоборство. Кваліфікація
1. Дарʼя Варфоломєєв (Німеччина) – 89,000
2. Стиляна Ніколова (Болгарія) – 87,350
3. Марія Борисова – 86,900
12. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 83,150
23. Поліна Каріка (Україна) – 80,850
Розклад чемпіонату світу-2026 з художньої гімнастики
Поділитись