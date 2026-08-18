Збірна України – в топ-5 медального заліку ЧС-2026 з художньої гімнастики
Обидві нагороди в скарбничку нашої команди поклала Онофрійчук
Таїсія Онофрійчук / Фото - Супільне
16 серпня у німецькому Франкфурті завершився чемпіонат світу з художньої гімнастики.
Збірна України завоювали на турнірі 2 медалі – золоту і срібну. Обидві в активі Таїсії Онофрійчук – у вправах з обручем та булавами.
Завдяки цим результатам Україна увійшла до топ-5 медального заліку ЧС-2026 з художньої гімнастики, розділивши 4-5 місця з Іспанією.
Медальний залік ЧС-2026 з художньої гімнастики:
1. Німеччина – 4 медалі (3 золотих і 1 бронзова)
2. Бразилія – 3 (2+0+1)
3. Болгарія – 6 (1+3+2)
4-5. Україна – 2 (1+1+0)
4-5. Іспанія – 2 (1+1+0)
Нагадаємо, Онофрійчук зворушливо прокоментувала золото ЧС-2026.