«Відчуваю гордість за нашу країну»: Онофрійчук зворушливо прокоментувала золото ЧС-2026
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Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук поділилася емоціями після тріумфу у фіналі вправ із обручем на чемпіонаті світу-2026 у Франкфурті-на-Майні.
18-річна українка зізналася, що перемога на світовій першості має для неї особливе значення. Слова наводить ua.tribuna.com.
Для мене стати чемпіонкою світу означає відчувати гордість за нашу країну. Я дуже рада, що змогла зібратися й зробити все від мене залежне.
Хочу подякувати нашим тренерам та всій нашій команді за те, що допомогли мені так чудово виступити. Я неймовірно щаслива, що мені вдалося це зробити, довести, що наша країна незламна – і я продовжуватиму це робити.
Нагадаємо, Онофрійчук оформила медальний дубль на турнірі у Франкфурті — окрім золота в обручі, українка виборола срібну нагороду у фіналі вправ із булавами.
Онофрійчук здобула золото ЧС-2026 у вправах з обручем.