Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук поділилася емоціями після тріумфу у фіналі вправ із обручем на чемпіонаті світу-2026 у Франкфурті-на-Майні.

18-річна українка зізналася, що перемога на світовій першості має для неї особливе значення. Слова наводить ua.tribuna.com.

Для мене стати чемпіонкою світу означає відчувати гордість за нашу країну. Я дуже рада, що змогла зібратися й зробити все від мене залежне.

Хочу подякувати нашим тренерам та всій нашій команді за те, що допомогли мені так чудово виступити. Я неймовірно щаслива, що мені вдалося це зробити, довести, що наша країна незламна – і я продовжуватиму це робити.