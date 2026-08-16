Онофрійчук здобула золото ЧС-2026 у вправах з обручем
18-річна спортсменка завоювала першу медаль вищого ґатунку у кар'єрі
Фото: Марія Музиченко
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль у вправах із обручем на чемпіонаті світу-2026 у Франкфурті-на-Майні.
У фіналі Онофрійчук отримала за свій виступ 30,700 балів, випередивши італійку Софію Раффаелі (30,500) та представницю Німеччини Дар’ю Варфоломєєв (30,400).
Це перша золота нагорода 18-річної українки на рівні чемпіонатів світу. Також це перше золото України на світових першостях з художньої гімнастики з 2013 року, коли у цьому ж виді програми перемогла Ганна Різатдінова.
Як прикро: Онофрійчук зупинилася за крок від медалей ЧС-2026 і не здобула олімпійську ліцензію.