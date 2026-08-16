Онофрійчук — віцечемпіонка ЧС-2026 у вправах із булавами
Золоту медаль завоювала Стіліяна Ніколова з Болгарії
Фото: Марія Музиченко
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль у фіналі вправ із булавами на чемпіонаті світу-2026 у Франкфурті-на-Майні.
За свій виступ Онофрійчук отримала 30,050 бала, поступившись 0,100 бала переможниці змагань Стіліяні Ніколовій із Болгарії (30,150). Бронзу здобула марія борісова (30,050).
Загалом на ЧС-2026 Онофрійчук здобула дві нагороди, раніше вигравши золото у вправах із обручем.
ЧС-2026. Фінал у вправах із булавами:
Стіліяна Ніколова (Болгарія) — 30,150
Таїсія Онофрійчук (Україна) — 30,050
марія борісова — 30,050
Як прикро: Онофрійчук зупинилася за крок від медалей ЧС-2026 і не здобула олімпійську ліцензію.