Українська чоловіча четвірка виборола бронзову медаль на етапі Кубку світу у Болгарії
Українці здобули першу для країни медаль у цій дисципліні за три роки
9 хвилин томуПідписатися в
Український екіпаж у складі Олександра Баглая, Юрія Іванова, Артема Верестюка та Івана Довгодька виборов бронзову медаль на другому етапі Кубка світу з академічного веслування, що завершився в болгарському Пловдиві.
Українська четвірка подолала фінальну дистанцію за 05:47.33, поступившись лише командам з Італії та Китаю. Наші спортсмени зі старту закріпилися на третій позиції і втримали її до фінішу.
Цей результат приніс Україні першу медаль у змаганнях чоловічих парних четвірок на рівні Кубків світу за останні три роки.
Загалом збірна України завершила виступи на етапі в Пловдиві з двома нагородами. Нагадаємо, напередодні золоту медаль у змаганнях одиночок завоював Ігор Хмара.