Денис Сєдашов

Український екіпаж у складі Олександра Баглая, Юрія Іванова, Артема Верестюка та Івана Довгодька виборов бронзову медаль на другому етапі Кубка світу з академічного веслування, що завершився в болгарському Пловдиві.

Українська четвірка подолала фінальну дистанцію за 05:47.33, поступившись лише командам з Італії та Китаю. Наші спортсмени зі старту закріпилися на третій позиції і втримали її до фінішу.

Цей результат приніс Україні першу медаль у змаганнях чоловічих парних четвірок на рівні Кубків світу за останні три роки.

Загалом збірна України завершила виступи на етапі в Пловдиві з двома нагородами. Нагадаємо, напередодні золоту медаль у змаганнях одиночок завоював Ігор Хмара.