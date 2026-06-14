Денис Сєдашов

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 з веслування на байдарках і каное у португальському Монтемор-у-Велью.

Дворазові срібні призерки Олімпійських ігор стали найкращими у каное-двійці на дистанції 500 метрів. У фінальному заїзді український екіпаж фінішував першим із результатом 2:00.787. Лузан та Рибачок впевнено випередили найближчих переслідувачок з Угорщини на 1.720 секунди, а бронзових призерок з Іспанії — на 2.920 секунди.

Цей тріумф приніс спортсменкам п'яту спільну нагороду на чемпіонатах Європи та третє золото континентального ґатунку саме на 500-метрівці в двійці.

Лузан та Рибачок стали чемпіонками Європи-2026 у каное-двійці на 200 м.