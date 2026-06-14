Денис Сєдашов

Український метальник молота Михайло Кохан став срібним призером етапу Золотого рівня Континентального туру USATF LA Grand Prix, що проходив у Лос-Анджелесі.

У заключній, шостій спробі 25-річний українець відправив снаряд на 82.38 метра, оновивши свій особистий рекорд. Для перемоги на турнірі Кохану не вистачило 6 сантиметрів — золоту нагороду здобув француз Янн Шоссінан з результатом 82.44 метра. Трійку призерів замкнув представник США Руді Вінклер (80.43 м).

Для Михайла Кохана це вже друге срібло на етапах Континентального туру Золотої серії у поточному сезоні.

Українець Фельфнер з найкращим результатом за два роки здобув перемоу на етапі Континентального туру в Лахті.