Українець Сергій Куліш став бронзовим призером чемпіонату Європи з кульової стрільби, який проходить у хорватському Осієку.

Дворазовий призер Олімпійських ігор посів перше місце у кваліфікації стрільби з гвинтівки з трьох положень (50 метрів), а у фіналі виборов третє місце. Ця нагорода стала першою для збірної України на поточному турнірі.

Для Куліша це п'ята медаль на рівні чемпіонатів Європи та третя в цій конкретній дисципліні.

Турнір триватиме до 18 травня.

