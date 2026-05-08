Куліш виборов бронзу чемпіонату Європи з кульової стрільби
Синьо-жовті здобули першу нагороду на континентальній першості
38 хвилин тому
Фото: ukr_shooting_federation
Українець Сергій Куліш став бронзовим призером чемпіонату Європи з кульової стрільби, який проходить у хорватському Осієку.
Дворазовий призер Олімпійських ігор посів перше місце у кваліфікації стрільби з гвинтівки з трьох положень (50 метрів), а у фіналі виборов третє місце. Ця нагорода стала першою для збірної України на поточному турнірі.
Для Куліша це п'ята медаль на рівні чемпіонатів Європи та третя в цій конкретній дисципліні.
Турнір триватиме до 18 травня.
Українські стрільці здобули три медалі на Гран-прі в Осієку.
