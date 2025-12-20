Українські стрільці здобули три медалі на Гран-прі в Осієку
Скарбничка синьо-жовтих поповнилася золотою, срібною та бронзовою медалями
близько 1 години тому
Українські стрільці відзначилися на Гран-прі Christmas Cup 2025 з кульової стрільби, який проходить у хорватському Осієку.
У змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета серед жінок золоту медаль здобула Юлія Ісаченко. Бронзову нагороду виборола ще одна українка — Ольга Лепська.
Серед чоловіків успіху досяг Данило Міклухо, який завоював срібло у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.
