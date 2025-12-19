Українські стрільці здобули перші медалі на Гран-прі в Осієку
Атлети завоювали золото та срібло
близько 2 годин тому
Українські стрільці стартували на 14-му Гран-прі Christmas Cup 2025 у хорватському Осієку з золотих та срібних нагород.
Максим Камінський та Ольга Лепська здобули золото у стрільбі з пневматичного пістолета серед мікст-дуетів.
Марія Сташко та Святослав Гудзий стали срібними призерами у стрільбі з пневматичної гвинтівки серед змішаних дуетів.
Гран-прі в Осієку триватиме до 21 грудня.
