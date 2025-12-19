«Заслуговує на повагу за розвиток боксу». Президент WBC підтримав Пола перед боєм з Джошуа
Маурісіо Сулейман відзначив внесок блогера у популяризацію боксу
близько 2 годин тому
Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман у соціальній мережі Х опублікував пост, в якому висловив підтримку Джейку Полу (12-1, 7 KO) напередодні його поєдинку з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
За словами очільника WBC, незалежно від результату бою, до американського блогера вже варто ставитися з повагою, адже він зробив вагомий внесок у розвиток боксу.
Джейк Пол — це людина, яка прийшла з соціальних мереж і по-справжньому закохалася в бокс. Він тренувався так само наполегливо, як і будь-який професійний боєць, привів у наш спорт мільйони нових уболівальників та створив додаткові можливості для боксерів, які виступають у його шоу. У підсумку бокс лише виграє від цього.
