Денис Сєдашов

Національна команда України зі стрибків із трампліна проводить завершальний етап підготовки до нового сезону в словенській Планиці. Вже 18 листопада збірна вирушить до норвезького Ліллегаммера, де 21-23 листопада відбудеться перший етап Кубка світу.

Як розповів головний тренер команди Володимир Бощук в коментарі для Суспільне Спорт, цього разу головна проблема — зимові трампліни у Європі.

Плануємо ще кілька тренувань на снігу, але зараз із цим складно — зимові трампліни майже ніде не працюють. Стрибаємо на літньому трампліні, лижня вже льодяна, звикаємо до умов. Володимир Бощук

За словами Бощука, команда не вносила кардинальних змін у програму підготовки, зосередившись на технічних моментах.

Нічого радикально не міняємо, лише виправляємо помилки, які були влітку — працюємо над швидкістю, відпрацьовуємо приземлення. Загальна фізична підготовка зараз інтенсивніша, адже потрібно закласти хороший фундамент на довгий сезон. Володимир Бощук

