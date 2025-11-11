«Закладаємо фундамент на довгий сезон». Збірна України завершує підготовку до Кубка світу
Українська команда проводить заключний тренувальний збір у словенській Планиці
близько 2 годин тому
Національна команда України зі стрибків із трампліна проводить завершальний етап підготовки до нового сезону в словенській Планиці. Вже 18 листопада збірна вирушить до норвезького Ліллегаммера, де 21-23 листопада відбудеться перший етап Кубка світу.
Як розповів головний тренер команди Володимир Бощук в коментарі для Суспільне Спорт, цього разу головна проблема — зимові трампліни у Європі.
Плануємо ще кілька тренувань на снігу, але зараз із цим складно — зимові трампліни майже ніде не працюють. Стрибаємо на літньому трампліні, лижня вже льодяна, звикаємо до умов.
За словами Бощука, команда не вносила кардинальних змін у програму підготовки, зосередившись на технічних моментах.
Нічого радикально не міняємо, лише виправляємо помилки, які були влітку — працюємо над швидкістю, відпрацьовуємо приземлення. Загальна фізична підготовка зараз інтенсивніша, адже потрібно закласти хороший фундамент на довгий сезон.
