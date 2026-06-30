ISU допустив російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі
Атлети зможуть виступати на турнірах за умови повної відсутності національної символіки
37 хвилин томуПідписатися в
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) офіційно оголосив про скасування відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних турнірів. Представники країн-агресорок зможуть повернутися до змагань під егідою організації.
Згідно із заявою ISU, фігуристи та інші ковзанярі з росії та білорусі будуть допущені виключно в статусі нейтральних атлетів. Це передбачає повну заборону на використання державної символіки: національних прапорів, гімнів та елементів екіпірування. Зазначені обмеження також розповсюджуються на весь допоміжний персонал і тренерські штаби команд.
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