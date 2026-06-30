ЧС-2026: Визначилася перша пара 1/8 фіналу
Далі зустрінуться Марокко і Канада
близько 3 годин томуПідписатися в
На чемпіонаті світу з футболу 2026 року сформувалася перша пара учасників стадії 1/8 фіналу. За вихід до чвертьфіналу світової першості змагатимуться національні збірні Канади та Марокко.
В 1/16 фіналу канадська команда впевнено переграла збірну ПАР, тоді як марокканці створили сенсацію, вибивши з турніру Нідерланди в серії післяматчевих пенальті.
Поєдинок між Канадою та Марокко заплановано на суботу, 4 липня. Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Збірна Бразилії вирвала вольову перемогу над Японією з голом на останніх хвилинах і вийшла до 1/8 фіналу. Відео.
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