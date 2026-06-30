Денис Сєдашов

На чемпіонаті світу з футболу 2026 року сформувалася перша пара учасників стадії 1/8 фіналу. За вихід до чвертьфіналу світової першості змагатимуться національні збірні Канади та Марокко.

В 1/16 фіналу канадська команда впевнено переграла збірну ПАР, тоді як марокканці створили сенсацію, вибивши з турніру Нідерланди в серії післяматчевих пенальті.

Поєдинок між Канадою та Марокко заплановано на суботу, 4 липня. Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Збірна Бразилії вирвала вольову перемогу над Японією з голом на останніх хвилинах і вийшла до 1/8 фіналу. Відео.