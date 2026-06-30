Офіційно: Роберт Левандовські став гравцем Чикаго Файр
Угода між сторонами розрахована до літа 2028 року
близько 1 години томуПідписатися в
Американський клуб Чикаго Файр офіційно оголосив про підписання контракту з нападником збірної Польщі Робертом Левандовські. 37-річний бомбардир приєднався до команди чемпіонату МЛС у статусі вільного агента.
Угода між сторонами розрахована до літа 2028 року.
Досвідчений форвард залишив каталонську Барселону після завершення сезону, за яку грав із 2022 року. У минулій кампанії поляк зіграв 46 поєдинків у всіх офіційних турнірах, у яких забив 18 м'ячів та віддав 4 гольові передачі.
Новий клуб Левандовського, Чикаго Файр, наразі посідає третю сходинку в турнірній таблиці Східної конференції МЛС.
ЧС-2026: Визначилася перша пара 1/8 фіналу.