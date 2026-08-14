Сергій Разумовський

Володимир Лісовець і Степан Бабенко пробилися до фіналу чемпіонату Європи 2026 року з водних видів спорту на дистанції 50 метрів брасом. Обидва українські плавці успішно подолали кваліфікацію та увійшли до числа найкращих спортсменів дисципліни.

Лісовець показав п’ятий результат у відбіркових запливах. Він подолав дистанцію за 26,84 секунди. Бабенко фінішував сьомим із часом 26,91 секунди, що також дозволило йому продовжити боротьбу за нагороди континентальної першості.

Володимир Лісовець провів особливо успішний заплив. Уже під час першого старту українець встановив новий національний рекорд на дистанції 50 метрів брасом. Він проплив її за 26,84 секунди та перевершив попереднє досягнення, яке належало Бабенку.

Новий рекорд України на той момент виявився на 0,16 секунди кращим за попередній. Таким чином, Лісовець не лише гарантував собі місце у фіналі чемпіонату Європи, а й оновив найкращий результат країни у цій дисципліні.

Для Володимира Лісовця майбутній фінал стане другим у кар’єрі на чемпіонатах Європи з водних видів спорту. Степан Бабенко вперше виступить у вирішальному запливі на такому рівні. Обидва українці матимуть можливість поборотися за медалі континентальної першості.

Фінальний заплив на дистанції 50 метрів брасом відбудеться в суботу, 15 серпня. Початок змагання запланований на 19:42.

Раніше українці не подолали кваліфікацію на ЧЄ-2026 з плавання.