Лісовець – про рекорд України на ЧЄ з плавання: «Для Бабенко це також буде мотивацією»
Українські плавці будуть боротися за медалі континентальної прешості
Володимир Лісовець / Фото - Суспільне Спорт
Українці Степан Бабенко та Володимир Лісовець для Суспільне Спорт прокоментували свій вихід у фінал чемпіонату Європи-2026 з плавання на дистанції 50 м брасом.
Бабенко:
«Заплив був дуже щільний. Вітаю Володимира, він побив мій рекорд, але я його не відпущу».
Лісовець:
«Те, що він побив рекорд, дало мені мотивацію старатися перебити його результат. Думаю, для нього це також буде мотивацією».
Фінал змагань відбудеться у суботу, 15 серпня, о 19.42.
Нагадаємо, Лісовець із національним рекордом вийшов до фіналу ЧЄ-2026.