Україна вперше пропустить чемпіонат світу з плавання на короткій воді
Змагання відбудуться з 1 по 6 грудня у Китаї
Національна збірна України з плавання не братиме участі у чемпіонаті світу-2026 на короткій воді. Про це йдеться в офіційній заяві Федерації плавання України.
Таким чином, українська команда пропустить цей турнір уперше за всю історію його проведення — світова першість у 25-метровому басейні організовується з 1993 року.
Після обговорення спортивних перспектив, умов підготовки й календаря майбутнього сезону було ухвалено спільне рішення: зосередити підготовку на головних стартах 2027 року, зокрема змаганнях на довгій воді.
Чемпіонат світу-2026 з плавання на короткій воді відбудеться з 1 по 6 грудня у Китаї.
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