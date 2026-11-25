Денис Сєдашов

Національна збірна України з плавання не братиме участі у чемпіонаті світу-2026 на короткій воді. Про це йдеться в офіційній заяві Федерації плавання України.

Таким чином, українська команда пропустить цей турнір уперше за всю історію його проведення — світова першість у 25-метровому басейні організовується з 1993 року.

Після обговорення спортивних перспектив, умов підготовки й календаря майбутнього сезону було ухвалено спільне рішення: зосередити підготовку на головних стартах 2027 року, зокрема змаганнях на довгій воді.

Чемпіонат світу-2026 з плавання на короткій воді відбудеться з 1 по 6 грудня у Китаї.

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