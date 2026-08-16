Денис Сєдашов

Чемпіон Європи з плавання Нікіта Шеремет поділився емоціями від тріумфу на 50-метрівці вільним стилем та окреслив свої цілі на майбутнє.

У коментарі Суспільне Спорт 19-річний українець, який у золотому запливі встановив новий рекорд України (21.13 сек), відзначив, що планує боротися за найвищі нагороди на чемпіонаті світу та Олімпійських іграх.

Це дуже велика подія. Дуже щасливий. Найкращі емоції відчуваю прямо в даний момент. Я думаю, що якщо буду бити рекорди, то шанси на перемогу є і на чемпіонаті світу, і на Олімпіаді. Нікіта Шеремет

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