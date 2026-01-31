Денис Сєдашов

Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) дозволила російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях під національними прапорами та гімнами.

Як повідомила пресслужба WT, відтепер до турнірів під власною символікою можуть допускатися як юніори, так і дорослі спортсмени.

Водночас обмеження для обох країн частково залишаються чинними: росії та білорусі й надалі заборонено проводити турніри під егідою WT, а їхніх представників не акредитують на офіційні заходи.

