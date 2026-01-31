Російським тхеквондистам дозволили виступати на міжнародних турнірах під національним прапором
World Taekwondo повернула державну символіку атлетам з рф і рб
близько 1 години тому
Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) дозволила російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях під національними прапорами та гімнами.
Як повідомила пресслужба WT, відтепер до турнірів під власною символікою можуть допускатися як юніори, так і дорослі спортсмени.
World Taekwondo дозволила російським і білоруським спортсменам — юніорам і дорослим — з цього моменту брати участь у змаганнях під своїми національними прапорами.
Водночас обмеження для обох країн частково залишаються чинними: росії та білорусі й надалі заборонено проводити турніри під егідою WT, а їхніх представників не акредитують на офіційні заходи.
Російських паралімпійців можуть допустити до церемоній відкриття й закриття Паралімпіади-2026.
Поділитись