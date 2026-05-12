Денис Сєдашов

Міжнародна федерація сучасного п’ятиборства (UIPM) офіційно оголосила про повне скасування обмежень щодо білорусі. Згідно з рішенням, опублікованим на сайті організації, білоруські атлети отримали право виступати під державним прапором як в особистих, так і в командних змаганнях.

Рішення базується на оновлених рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Повернення національної символіки відбудеться у червні на етапі Кубка світу в Будапешті. До цього часу, зокрема на етапі в Болгарії, що стартує 13 травня, білоруси продовжуватимуть виступи у нейтральному статусі.

