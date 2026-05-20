Сергій Разумовський

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (WTA 528) припинила боротьбу на турнірі серії WTA 250 у марокканському Рабаті. У матчі другого кола 19-річна українка поступилася 76-й ракетці світу, хорватці Петрі Марчінко, у напруженому трисетовому поєдинку.

Зустріч тривала у впертій боротьбі та завершилася з рахунком 7:5, 2:6, 6:7 не на користь Котляр. Попри поразку, українка зуміла нав’язати серйозну боротьбу значно досвідченішій суперниці з топ-100 світового рейтингу.

Для Єлизавети цей матч став лише четвертим у кар’єрі в основній сітці турнірів WTA, враховуючи також турніри рівня WTA Challenger. На тлі невеликого досвіду виступів на такому рівні українська тенісистка провела дуже конкурентний поєдинок і була близькою до того, щоб здобути одну з найгучніших перемог у своїй молодій кар’єрі.

Перший сет залишився за Котляр. Українка діяла сміливо, намагалася тиснути на суперницю та використала свої шанси у вирішальні моменти партії, вигравши її з рахунком 7:5. У другому сеті Марчінко зуміла додати в стабільності, перехопила ініціативу та впевнено зрівняла рахунок у матчі, віддавши українці лише два гейми.

Найбільш драматичним став вирішальний сет. Котляр опинилася у складній ситуації, поступаючись 1:4, однак не зламалася психологічно та здійснила яскравий камбек. Єлизавета виграла чотири гейми поспіль і повернула собі шанси на перемогу. Перед тай-брейком українка також відіграла два матчболи, продемонструвавши характер і здатність боротися до останнього розіграшу.

Втім, на тай-брейку сильнішою все ж виявилася Марчінко. Хорватська тенісистка зуміла краще провести кінцівку зустрічі та оформила перемогу, не дозволивши Котляр вийти до наступного раунду.

Для 19-річної Єлизавети це був другий матч у кар’єрі проти суперниці з топ-100. Обидва такі поєдинки українка поки що програла. Минулого року на старті турніру в Рабаті Котляр поступилася румунці Жаклін Крістіан, яка на той момент була 74-ю ракеткою світу.

Варто нагадати, що в першому колі нинішнього турніру в Марокко Котляр здобула свою дебютну перемогу в WTA-турі. Українка вперше в кар’єрі обіграла представницю топ-200 світового рейтингу — британку Франческу Джонс, яка посідала 105-ту позицію WTA.

За виступ на турнірі WTA 250 у Рабаті Єлизавета Котляр заробить 4600 доларів призових та 30 рейтингових очок. Попри виліт, цей результат можна вважати важливим кроком у розвитку молодої української тенісистки на професійному рівні.