Завацька розгромила канадійку на старті кваліфікації Roland Garros-2026
Українка тріумфувала у двох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Катаріна Завацька (268 WTA) з впевненої перемоги розпочала виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.
У матчі першого раунду відбору українка у двох сетах розгромила представницю Канади Керол Чжао (WTA 403). Зустріч тривала трохи більше години.
Roland Garros-2026. Кваліфікація
Катаріна Завацька (Україна) – Керол Чжао (Канада) – 6:2, 6:1
У наступному колі кваліфікації ґрунтового Мейджора Катаріна зіграє проти сьомої сіяної Дар’ї Семенистої з Латвії.
Сачко вирвав перемогу на старті відбору Roland Garros-2026.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05