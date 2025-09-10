Алькарас кардинально змінив імідж після тріумфу на US Open-2025
Іспанець пофарбував волосся у інший колір
24 хвилини тому
Карлос Алькарас / Фото: Getty Images
Шестиразовий чемпіон турнірів Grand Slam Карлос Алькарас (ATP 1) виконав обіцянку та змінив імідж після перемоги на US Open-2025, пофарбувавши волосся в білий колір.
Фотографіями нової зачіски іспанця поділився його барбер Віктор в Instagram.
Перед турніром Алькарас поголився налисо, а після виходу у фінал пообіцяв кардинально змінити стиль у разі перемоги.
У фіналі US Open-2025 Алькарас переміг Янніка Сіннера (ATP 2) з рахунком 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, здобувши свій другий титул на цьому турнірі та 23-й у кар’єрі. Завдяки цій перемозі 22-річний іспанець повернувся на першу сходинку рейтингу ATP, змістивши Сіннера.
